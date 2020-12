Rencontre Mechichi/Castex: L’immigration clandestine au centre des discussions

La visite du chef du gouvernement en France se poursuit. Hichem Mechichi, a rencontré ce lundi matin à Matignon, son homologue français Jean Castex.

Les deux hommes se sont entretenus sur le renforcement des relations entre les deux pays ainsi que sur la question de l’immigration irrégulière.

A l’issu de cette entrevue, Mechichi a déclaré que lui et et le premier ministre français étaient d’acocord sur le fait qu’une approche sécuritaire n’était pas la solution pour gérer l’afflux de migrants clandestins vers la France, mais qu’il fallait investir et soutenir le développement dans les régions depuis lesquels il y a le plus migrants qui veulent partir.

Mechichi a, par ailleurs, affirmé que la France a exprimé sa volonté à doubler ses investissements en Tunisie et à fournir plus d’offres d’emploi.

Gnetnews