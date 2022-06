Rencontre SaÃ¯ed/Bouden: Les Tunisiens rÃ©sidant Ã  l’Ã©tranger au coeur des discussions

Rencontre Saïed/Bouden: Les Tunisiens résidant à l’étranger au coeur des discussions

Le président Kaïs Saïed a recu ce vendredi 17 juin au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement Naja Bouden.

L’entretien a porté sur plusieurs points. Le premier concerne le projet intégré de transport hydraulique vers les usines du Groupe chimique tunisien qui permettra l’approvisionnement en phosphates des laveries en activités et celles qui seront réalisées.

Autre sujet soulevé, celui des préparatifs pour l’organisation du forum de l’investissement.

Et enfin, une grande partie des discussions a concerné les Tunisiens résidant à l’étranger et les solutions leur permettant de contribuer activement à l’économie nationale. A cet égard, il a été question de leur faciliter les procédures pour l’ouverture de comptes en devises, ainsi que la modification du décret gouvernemental N° 236 du 13 mars 2018 relatif au contrôle des privilèges au profit des TRE, les conditions de leur octroi et le retour à l’application du décret n° 1995-197 du 23 janvier 1995.

Par ailleurs, le président de la République a insisté sur la nécessité d’œuvrer à la réduction des prix des billets d’avion, en adoptant notamment un barème en fonction du nombre de membres d’une même famille.

Gnetnews