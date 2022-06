Rencontre SaÃ¯ed/Bouden: Moissons, baccalaurÃ©at et rÃ©fÃ©rendum au coeur des discussions

Rencontre Saïed/Bouden: Moissons, baccalauréat et référendum au coeur des discussions

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 10 juin 2022, au Palais de Carthage, Mme Najla Bouden, Cheffe du Gouvernement.

La réunion a porté sur la situation générale du pays, ainsi que le suivi du début de la saison des récoltes, de l’examen du baccalauréat et d’autres dossiers liés à la situation économique et financière et la nécessité d’y trouver des solutions.

Les préparatifs relatifs du référendum du 25 juillet 2022 ont également été évoqués afin que le scrutin puisse s’établir dans les meilleures conditions pour que le peuple puisse exprimer librement sa volonté, à l’abri de toute pression et de tout financement suspect.

