Renforcement de la coopÃ©ration Ã©conomique entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

Renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le ministre saoudien de l’Investissement, Khaled Ben Abdelaziz Al-Faleh, ont réaffirmé, lors d’une rencontre virtuelle ce mardi 17 septembre 2024, leur engagement à renforcer la coopération économique et les investissements bilatéraux. Ce dialogue, auquel a également pris part l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Tunisie, Abdelaziz Ben Ali Al-Saqr, a mis en lumière les opportunités pour intensifier les investissements saoudiens en Tunisie.

Les deux parties ont souligné la profondeur des relations bilatérales et l’attachement des dirigeants des deux pays à consolider et enrichir ces liens pour servir leurs intérêts communs. Le ministre tunisien a présenté les différents aspects de la coopération économique, en particulier dans les domaines de l’investissement et de la finance. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement tunisien à offrir toutes les conditions nécessaires pour favoriser les investissements saoudiens en Tunisie.

Samir Abdelhafidh a également invité Khaled Ben Abdelaziz Al-Faleh à visiter la Tunisie afin d’explorer de près les opportunités réelles de partenariats rentables et fructueux.

De son côté, le ministre saoudien a exprimé l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour investir en Tunisie dans divers secteurs tels que le tourisme, le transport maritime, les énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert, ainsi que l’industrie. Il a remercié pour l’invitation et exprimé sa volonté d’organiser cette visite prochainement, accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires et de grandes entreprises, pour explorer les opportunités d’investissement de qualité et concrétiser des projets qui renforceront encore davantage la coopération économique entre les deux pays.

Gnetnews