Renforcement de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de l’hydrogène vert

Ce mardi 1er octobre 2024, une conférence s’est tenue à Tunis sous la présidence de Mme Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, pour annoncer la mise en œuvre de deux programmes de coopération technique entre la Tunisie et l’Allemagne. Ces programmes portent sur le renforcement de l’infrastructure de qualité pour un développement économique durable et l’amélioration de cette même infrastructure dans le domaine de l’hydrogène vert.

La rencontre a vu la participation de représentants de la partie allemande, notamment M. Samuel Germain, représentant de l’ambassade d’Allemagne à Tunis, Mme Franziska Schindler de l’Institut allemand de métrologie, ainsi que plusieurs cadres tunisiens du ministère, de l’UTICA, et de diverses institutions sous tutelle.

Ces programmes, inscrits dans le cadre des stratégies nationales d’industrie et d’énergie pour 2035, visent à renforcer la compétitivité de l’industrie tunisienne face aux défis écologiques, énergétiques et numériques du commerce international. Ils permettront également d’améliorer la qualité des produits industriels, protéger les consommateurs, faciliter l’accès à de nouveaux marchés, et préserver l’environnement.

D’un montant de 1,5 million d’euros chacun, ces projets, financés par la GIZ et la KFW, seront mis en œuvre entre 2024 et 2027. Ils visent à développer l’infrastructure de qualité à travers des services en matière de métrologie, d’analyses, de certification et d’accréditation, en soutien aux entreprises industrielles tunisiennes.

Gnetnews