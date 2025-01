Renforcement de la coopération tuniso-égyptienne dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarah Zaafrani Zenzri, a reçu, lundi 27 janvier 2024, une délégation égyptienne conduite par l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte en Tunisie, Bassem Hassan, et le président du conseil d’administration de la société égyptienne Arab Contractors, Ahmed Mostafa El-Assar. Plusieurs responsables tunisiens ont participé à cette rencontre, dont des représentants de la Fédération nationale des entreprises de construction et de travaux publics et des cadres supérieurs du ministère.

Lors de cette réunion, Mme Zenzri a salué les relations solides et fraternelles entre la Tunisie et l’Égypte, exprimant son souhait qu’elles se traduisent par une coopération renforcée dans les domaines des infrastructures, du logement, de la protection contre les inondations et de la création de nouvelles villes. Elle a également souligné l’expertise des entreprises et bureaux d’études tunisiens dans le secteur de la construction et des travaux publics.

De son côté, l’ambassadeur égyptien a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer les partenariats économiques et commerciaux avec la Tunisie. Il a annoncé la tenue prochaine d’une réunion de la commission mixte tuniso-égyptienne, accompagnée d’un forum d’affaires réunissant de grandes entreprises des deux pays. Ce forum accordera une priorité au secteur de la construction, avec l’objectif d’identifier des projets à réaliser en coopération.

Ahmed Mostafa El-Assar, président de Arab Contractors, a exprimé le souhait de relancer les activités de son entreprise en Tunisie, en mettant en avant son expérience dans des projets réalisés en Égypte et à l’international. Il s’est également dit prêt à travailler en partenariat avec l’entreprise tunisienne Somatra-GET pour développer des projets en Tunisie, en Égypte et dans d’autres pays.

Le président de la Fédération nationale des entreprises de construction et de travaux publics a, quant à lui, souligné la réputation des entreprises tunisiennes à l’international, notamment en Afrique, où elles occupent une place de choix. Il a exprimé leur volonté de collaborer avec leurs homologues égyptiens pour mener à bien des projets communs.

La réunion a également permis de discuter des opportunités pour faciliter la présence des entreprises tunisiennes en Égypte et des entreprises égyptiennes en Tunisie. Les deux parties ont exploré la possibilité de former des consortiums pour réaliser des projets d’envergure dans les deux pays, ainsi qu’en Afrique et au-delà. Cette coopération vise à renforcer les investissements bilatéraux au service des intérêts communs.

