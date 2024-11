Renforcement de la coopÃ©ration Tuniso-Italienne : Session de travail avec la ministre italienne du Travail

Renforcement de la coopération Tuniso-Italienne : Session de travail avec la ministre italienne du Travail

À l’occasion du forum tuniso-italien sur les compétences professionnelles et l’emploi, organisé par le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le ministre Riadh Chaoued a tenu, lundi 4 novembre 2024, une session de travail au centre sectoriel de formation en métiers du bâtiment à Ben Arous avec Marina Elvira Calderone, ministre italienne du Travail et des Politiques sociales, accompagnée de sa délégation.

Cette rencontre a porté sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle et de la migration organisée, tout en examinant l’avancement des accords bilatéraux existants. Le ministre Chaoued a salué la profondeur des relations entre les deux pays dans le secteur de l’emploi et de la formation, appelant à :

– une meilleure gouvernance pour les opportunités d’emploi à l’étranger,

– l’accélération et la simplification des procédures d’application des accords,

– l’identification de nouveaux domaines de coopération pour améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi,

– l’étude de la reconnaissance mutuelle des diplômes.

Pour sa part, la ministre italienne a exprimé l’engagement de son pays à respecter les accords bilatéraux en matière d’emploi international, annonçant que des quotas supplémentaires seraient alloués aux travailleurs tunisiens dans des secteurs en adéquation avec les besoins du marché italien, notamment dans les métiers d’accompagnement des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques.

L’entretien s’est conclu sur plusieurs accords, dont :

– la simplification et l’accélération des procédures pour les contrats de travail au sein des entreprises italiennes,

– la mise en place d’une coopération numérique pour rapprocher l’offre et la demande d’emploi entre les deux pays.

Gnetnews