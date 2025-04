Renforcement de la coopÃ©ration tuniso-libyenne : Le ministre de lâ€™Emploi en visite officielle Ã  Tripoli

Renforcement de la coopération tuniso-libyenne : Le ministre de l’Emploi en visite officielle à Tripoli

Le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a entamé ce lundi 7 avril 2025 une visite de travail en Libye, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

Accueilli à Tripoli par son homologue libyen, le ministre du Travail et de la Réinsertion, Ali Al-Abed Al-Reda Abu Azoum, Riadh Chaoued mènera une série d’activités et de visites sur le terrain. Le point d’orgue de cette mission sera la tenue des travaux de la commission technique mixte tuniso-libyenne, chargée d’examiner les moyens de consolider le partenariat entre les deux pays dans plusieurs volets : mobilité de la main-d’œuvre, formation des formateurs, ingénierie pédagogique, promotion de l’initiative privée ainsi qu’échange d’expertises en matière de formation professionnelle.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique de rapprochement entre Tunis et Tripoli, notamment sur les questions liées à l’intégration économique et au développement du capital humain.

Gnetnews