Renforcement des relations sino-tunisiennes : Rencontre entre le prÃ©sident KaÃ¯s SaÃ¯ed et Zhao Leji Ã  PÃ©kin

Renforcement des relations sino-tunisiennes : Rencontre entre le président Kaïs Saïed et Zhao Leji à Pékin

Le vendredi 31 mai 2024, à Pékin, le président Kaïs Saïed a eu un entretien avec Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine.

Lors de cette rencontre, le président Saïed a réaffirmé la volonté inébranlable et sincère de la Tunisie de renforcer davantage ses relations avec la République populaire de Chine. Il a souligné que cette visite historique devrait marquer le début d’une nouvelle phase de coopération, de partenariat et d’investissement, ouvrant la voie à un avenir meilleur pour les deux peuples.

Le président tunisien a également mis en avant les opportunités prometteuses de collaboration entre la Tunisie et la Chine dans divers domaines, notamment économiques, commerciaux et d’investissement, ainsi que dans les secteurs de la santé, des échanges étudiants, de la recherche scientifique, des infrastructures et de l’économie verte. Il a exprimé l’appréciation de la Tunisie pour l’expertise accumulée par la Chine dans ces domaines et a manifesté l’intérêt de la Tunisie à présenter une série de projets prioritaires pour une mise en œuvre conjointe dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le président Saïed a réitéré le soutien de la Tunisie à l’unité de la Chine, à l’exercice de sa pleine souveraineté et à la défense de ses intérêts fondamentaux. Il a également affirmé le rejet par la Tunisie de toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, insistant sur l’indépendance nationale issue de la volonté du peuple tunisien.

En outre, le président Saïed a rappelé la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien et de son soutien inébranlable à la résistance héroïque contre l’oppression et les crimes de guerre subis quotidiennement. Il a réaffirmé le soutien total de la Tunisie aux revendications légitimes des Palestiniens pour établir un État souverain sur l’ensemble du territoire palestinien avec Jérusalem comme capitale et pour obtenir une pleine adhésion aux Nations Unies.

De son côté, Zhao Leji a salué cette visite, la considérant comme une opportunité pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement des relations sino-tunisiennes à tous les niveaux. Il a souligné la fierté de la Chine de son amitié avec la Tunisie et son engagement à renforcer cette relation, tant au niveau bilatéral qu’à travers des plateformes de coopération régionale telles que l’Initiative de la Ceinture et de la Route, le Forum de coopération sino-arabe et le Forum de coopération sino-africaine.

Zhao Leji a également exprimé sa gratitude pour les positions de la Tunisie sur diverses questions internes à la Chine, et a affirmé le soutien de la Chine à la direction tunisienne dans ses choix nationaux indépendants et son rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie.

