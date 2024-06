Renforcement des relations sino-tunisiennes : Une nouvelle ère de coopération

Jeudi 06 juin 2024, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’ambassade de Chine à Tunis, l’ambassadeur Li Wan a réaffirmé la volonté commune de la Chine et de la Tunisie de renforcer leur coopération dans tous les domaines. Cette déclaration fait suite à la visite officielle du président de la République, Kaïs Saïed, à Pékin, du 28 mai au 1er juin 2024.

L’ambassadeur a présenté les principales recommandations issues de cette visite, soulignant trois axes principaux : le renforcement de la confiance politique entre les deux pays, la consolidation de la coopération bilatérale dans les domaines scientifiques, et l’établissement de liens sino-arabes pour promouvoir un monde multipolaire et une mondialisation plus équitable.

Li Wan a indiqué que les deux nations ont convenu de collaborer pour une gouvernance mondiale plus juste et équitable. Le président Xi Jinping a exprimé la disposition de la Chine à développer une stratégie de coopération bilatérale dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du développement vert et de l’agriculture. De son côté, le président Kaïs Saïed a exprimé le souhait de voir la Chine apporter un soutien accru à la Tunisie dans les secteurs des transports, de l’éducation et de la santé.

Dans un contexte multilatéral, Li Wan a assuré que la Chine est prête à travailler avec la Tunisie dans le cadre des forums de coopération sino-africain et sino-arabe. Il a annoncé la tenue en septembre 2024 d’une nouvelle session du Forum sur la coopération sino-africaine, à laquelle la Tunisie a été invitée.

L’établissement d’un partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie, annoncé par les présidents des deux pays, est considéré comme le résultat le plus significatif de la visite de Saïed à Pékin. Sept accords de coopération économique, technique et médiatique ont été signés durant cette visite, et d’autres accords sont en préparation, notamment pour la création d’un centre de recherche sur le cancer à Gabès.

Li Wan a souligné que la Chine ne cherche pas à remplacer les partenaires traditionnels de la Tunisie ou de l’Afrique, mais à établir des relations d’amitié mutuellement bénéfiques. Il a également encouragé les exportateurs tunisiens à investir le marché chinois pour y introduire leurs produits.

Enfin, l’ambassadeur a annoncé que le président Xi Jinping a accepté l’invitation de Kaïs Saïed à visiter la Tunisie et a promis de répondre à cette invitation dans les plus brefs délais. Cette visite d’État a marqué une étape importante, couronnant 60 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine, établies le 10 janvier 1964, et ouvrant une nouvelle ère de coopération stratégique entre les deux nations.

