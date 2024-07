Renforcement des relations Tuniso-Burkinabées lors de la visite de Nabil Ammar au Burkina Faso

Lors de sa visite au Burkina Faso à l’occasion de la huitième session de la Commission Mixte tuniso-burkinabé, M. Nabil Ammar, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, a été reçu en audience par Monsieur Ibrahim Traoré, Président de la République du Burkina Faso. Durant cette rencontre, M. Ammar a transmis les salutations fraternelles de Kais Saied, et a réaffirmé sa détermination à renforcer les relations de coopération entre les deux pays.

Le ministre a salué la solidité et la diversité des relations bilatérales de coopération dans des domaines tels que la santé, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, les travaux publics et les infrastructures, établies depuis 1964. M. Ammar a également souligné le respect de la Tunisie pour les choix souverains du Burkina Faso et son rejet de toute ingérence extérieure, tout en souhaitant instaurer un partenariat d’égal à égal. Il a rappelé les initiatives tunisiennes comme la suppression du visa d’entrée pour les Burkinabés depuis 2015 et l’établissement d’une ligne aérienne directe. Il s’est félicité du bon niveau des relations de coopération, marqué par la signature de 11 accords couvrant divers domaines.

M. Ammar a exprimé la solidarité de la Tunisie avec le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et a évoqué la coopération militaire entre les deux pays. Il a également informé le Président Traoré des résultats des travaux du Comité mixte et du Forum économique.

Le Président burkinabé a salué la visite de M. Ammar et de sa délégation, exprimant sa gratitude à M. Kais Saied pour son engagement à renforcer les relations entre les deux pays. Il a affirmé que la Tunisie et le Burkina Faso partagent des relations étroites basées sur le respect mutuel et une coopération fructueuse. M. Traoré a également informé le ministre du processus de transition en cours au Burkina Faso, exprimant son désir de bénéficier davantage de l’expertise tunisienne dans les domaines de la santé, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.

La réunion a permis de constater un consensus sur l’analyse des situations régionales et internationales, ainsi qu’une convergence de vues sur la question palestinienne et la migration illégale.

À l’issue de la rencontre, le Président Traoré a demandé au ministre de transmettre ses salutations et son appréciation à M. Kais Saied.

