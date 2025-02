Renforcement des relations Tuniso-Ã‰gyptiennes et soutien Ã  la cause palestinienne

Renforcement des relations Tuniso-Égyptiennes et soutien à la cause palestinienne

Le jeudi 13 février 2025, M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a rencontré M. Bassem Hassan, Ambassadeur de la République arabe d’Égypte en Tunisie. Cette rencontre a été l’occasion de souligner la solidité des liens entre la Tunisie et l’Égypte et de réaffirmer la volonté commune de renforcer les relations bilatérales, en ligne avec les orientations des dirigeants des deux pays et les aspirations des peuples frères.

Les discussions ont permis de passer en revue les principaux axes de la coopération bilatérale et de préparer les prochaines étapes, notamment la Haute Commission mixte, les Commissions commerciale et consulaire, ainsi que les comités techniques sectoriels. Ces rencontres, prévues pour les mois à venir, devraient insuffler une nouvelle dynamique à la collaboration entre les deux pays.

Les échanges ont également abordé les derniers développements concernant la cause palestinienne, notamment en vue du Sommet arabe extraordinaire qui se tiendra fin février. M. Hassan a salué la position constante de la Tunisie qui rejette fermement les appels à l’expulsion des Palestiniens de la Bande de Gaza et soutient les pays arabes concernés.

Pour sa part, M. Ben Ayed a réaffirmé la position de la Tunisie, en réitérant son rejet des tentatives de liquidation de la cause palestinienne. Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir sans réserve le droit du peuple palestinien à récupérer l’intégralité de ses terres et à établir son État indépendant, avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale.

Gnetnews