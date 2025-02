Renforcement des relations tuniso-Ã©miraties : Mohamed Ali Nafti en visite Ã  Abou Dhabi

Renforcement des relations tuniso-émiraties : Mohamed Ali Nafti en visite à Abou Dhabi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mercredi 5 février 2025 à Abou Dhabi, avec Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont réaffirmé la solidité des relations bilatérales et exprimé leur volonté commune de les renforcer davantage, en réponse aux aspirations des deux peuples et conformément aux orientations des dirigeants tunisiens et émiratis.

Les discussions ont porté sur les moyens de dynamiser la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, de l’investissement et du développement, ainsi que dans des secteurs d’avenir comme la numérisation et les énergies renouvelables.

Le rôle de la communauté tunisienne résidant aux Émirats a également été mis en avant, saluant son intégration et sa contribution au renforcement des liens humains et culturels entre les deux nations.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti a rencontré plusieurs membres du Conseil des Affaires Tuniso-Émirati à Abou Dhabi, soulignant l’importance des compétences tunisiennes établies aux Émirats dans la promotion de la Tunisie comme destination attractive pour l’investissement et le tourisme. Il a également mis en exergue leur rôle dans l’exploration de nouvelles opportunités de coopération entre les secteurs privés des deux pays.

Outre les relations bilatérales, la rencontre a permis un échange de vues sur les évolutions régionales et les questions d’intérêt commun aux niveaux arabe et international.

