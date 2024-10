Renforcement des relations tuniso-italiennes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu ce mardi 1er octobre 2024 avec son homologue italien, Antonio Tajani, par téléphone. Au cœur des discussions figuraient les relations tuniso-italiennes et les perspectives de leur développement à tous les niveaux.

Antonio Tajani a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des relations entre la Tunisie et l’Italie, notamment dans les domaines économique et financier. Il a réaffirmé la volonté de l’Italie de poursuivre son soutien à la Tunisie à travers divers programmes de coopération bilatérale, visant à promouvoir un développement économique et social durable dans le pays.

Mohamed Ali Nafti a, pour sa part, salué l’excellence des relations entre les deux nations, marquées par une dynamique positive et des échanges réguliers de visites au plus haut niveau. Il a souligné l’importance de renforcer le partenariat tuniso-italien dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, l’emploi de la main-d’œuvre tunisienne en Italie, ainsi que l’amélioration des conditions de résidence des Tunisiens dans ce pays.

La conversation a également permis de réaffirmer le soutien de l’Italie à la Tunisie dans son partenariat avec l’Union européenne et de discuter des perspectives futures de cette collaboration.

Gnetnews