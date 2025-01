Renforcement du partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Algérie

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a effectué, ce lundi 27 janvier 2025, une visite de travail en Algérie. Cette visite a été marquée par une audience avec le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et une séance de travail avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, en présence des délégations des deux pays.

Lors de son entretien avec le Président Abdelmadjid Tebboune, Mohamed Ali Nafti a transmis les salutations et les vœux fraternels du Président Kaïs Saïed, tout en réaffirmant l’engagement de la Tunisie à maintenir une consultation et une coordination continues sur les enjeux bilatéraux, régionaux et internationaux. Le ministre a également exprimé la volonté de renforcer davantage les relations tuniso-algériennes pour les hisser au niveau d’un partenariat stratégique exemplaire.

De son côté, le Président algérien a souligné son estime pour le Président Kaïs Saïed, tout en réaffirmant la détermination de l’Algérie à consolider ses liens avec la Tunisie à tous les niveaux. La rencontre a permis de mettre l’accent sur l’élaboration d’un plan d’action ambitieux pour renforcer la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires, au service de la stabilité, du progrès et du bien-être des deux peuples frères.

La séance de travail entre Mohamed Ali Nafti et Ahmed Attaf a, quant à elle, mis en avant la dynamique positive qui caractérise les relations entre les deux pays, fruit des orientations stratégiques des Présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune. Les discussions ont porté sur l’accélération de la coopération dans des secteurs clés, notamment l’énergie, la sécurité hydrique et alimentaire, le commerce, l’investissement, le transport et la santé.

Les deux parties ont également convenu de renforcer l’intégration socio-économique des Tunisiens résidant en Algérie et des Algériens résidant en Tunisie, en actualisant les cadres juridiques et en organisant les échéances bilatérales dans les meilleurs délais.

En parallèle, les ministres ont échangé sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment les évolutions au Moyen-Orient et dans la région du Sahel. Ils ont insisté sur l’importance d’une approche commune pour relever ces défis, tout en consolidant la sécurité et le développement solidaire entre les deux pays.

