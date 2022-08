Rentrée scolaire: « Il faudra compter 800DT par enfant » (Lotfi Riahi)

Dans une déclaration à la radio Diwan FM ce vendredi, le président de l’Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC), Lotfi Riahi a indiqué que le coût par élève de la rentrée scolaire devrait être compris entre 800DT et 850DT cette année.

Un budget conséquent aux vues de la baisse sensible du pouvoir d’achat des ménages tunisiens. Ainsi, Riahi préconise de faire preuve de bonne gestion en n’achetant pas les produits les plus chers et a appelé le corps enseignant a rationaliser les listes de fournitures. A cet égard il a affirmé que dans ces listes il y avait beaucoup de gaspillages, exhortant, dans ce sens, le ministère de l’Education à imposer des listes plus raisonnables.

