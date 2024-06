Réouverture du poste frontalier de Ras Jedir annoncée pour le Lundi 24 Juin 2024

Les autorités libyennes ont annoncé la réouverture du poste frontalier de Ras Jedir, situé dans le gouvernorat de Médenine, pour ce lundi 24 juin 2024.

Cette décision fait suite à une réunion entre le ministre tunisien de l’Intérieur, Khaled Nouri, et son homologue libyen, Imad Trabelsi. Les discussions ont abouti à la signature d’un protocole d’accord incluant plusieurs mesures clés : l’ouverture des quatre portes communes du point de passage de Ras Jedir pour les citoyens tunisiens et libyens, la résolution des problèmes liés aux noms similaires, l’engagement d’ouvrir six centres pour l’enregistrement électronique des véhicules libyens, l’élimination de frais ou d’amendes non convenus, le contrôle rigoureux du point de passage, et l’absence de toute manifestation armée.

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement d’Union nationale libyen avait précédemment annoncé, mercredi dernier, le report de la réouverture du poste frontalier au lundi 24 juin 2024 pour permettre la finalisation de certaines procédures nécessaires.

Jusqu’à présent, le poste est resté ouvert uniquement pour les cas humanitaires, d’urgence, médicaux et diplomatiques. Les autorités espèrent que la réouverture complète facilitera les échanges et renforcera la coopération entre les deux nations.

Gnetnews