Reprise du service ferroviaire entre la Tunisie et l’Algérie

Ce dimanche 11 août 2024 marque une date historique avec le lancement de la première liaison ferroviaire commerciale reliant Tunis à Alger, après une interruption de trois décennies. La cérémonie de départ, qui s’est tenue à la gare de Barcelone à Tunis, a été présidée par Mme Sarra Zaâfrani Zenzeri, ministre de l’Équipement, de l’Habitat et ministre par intérim des Transports de Tunisie, en présence de M. Mohamed Habib Zahana, ministre algérien des Transports.

Lors de cet événement, Mme Zaâfrani Zenzeri a salué les efforts déployés par les équipes de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) et de la Société Nationale des Transports Ferroviaires Algériens (SNTF) pour la réussite de ce projet. Elle a souligné que cette initiative renforcera la coopération bilatérale entre les deux pays et contribuera à consolider leurs relations. La ministre a également exprimé la volonté des deux parties de garantir la pérennité de ce service et d’élargir la collaboration à d’autres modes de transport.

Le service, qui commence avec trois trajets hebdomadaires, est appelé à se développer pour répondre à une demande croissante, selon Mme Zaâfrani Zenzeri. De son côté, M. Zahana s’est félicité de la réaction positive des voyageurs face à la reprise de cette liaison, mettant en avant son importance symbolique dans le rapprochement des peuples tunisien et algérien et son rôle dans le renforcement des relations entre les deux nations.

