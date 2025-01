Ressources hydriques en Tunisie : Les pluies augmentent les réserves des barrages

Les dernières précipitations ont significativement contribué à l’augmentation des ressources en eau des barrages tunisiens. Selon les chiffres publiés par l’Observatoire National de l’Agriculture, les pluies enregistrées au cours des dernières 24 heures ont permis d’ajouter 22,13 millions de mètres cubes au stock des barrages.

Ainsi, le taux de remplissage global des barrages est passé de 23,2 % le 12 janvier à 24,2 % ce 13 janvier 2025.

D’après l’Institut National de la Météorologie (INM), plusieurs régions du nord ont enregistré des précipitations importantes. Les plus fortes ont été relevées à Beni Mtir (81 mm), Aïn Draham (72 mm) et Tabarka (52 mm). Les barrages stratégiques ont également bénéficié de ces apports, avec 46 mm à Nafza, 42 mm au barrage de Bouhertma, et 38 mm aux barrages de Kassab et de Berbera.

Au total, ces précipitations ont touché 18 gouvernorats, renforçant l’espoir d’une amélioration des ressources en eau dans un contexte de stress hydrique persistant en Tunisie. Les autorités appellent à une gestion rationnelle des réserves pour faire face aux besoins croissants en eau.

