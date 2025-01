Retour de plus de 500.000 Palestiniens déplacés dans le nord de Gaza après un cessez-le-feu de 15 mois

Plus de 500.000 Palestiniens déplacés ont regagné le nord de Gaza au cours des 72 dernières heures, selon un communiqué du service de presse à Gaza publié ce mercredi.

Ce retour massif concerne des Palestiniens ayant fui les gouvernorats du sud et du centre de la bande de Gaza, et qui sont maintenant retournés vers Gaza-ville et les régions du nord, empruntant les routes Al-Rashid et Salah Al-Din.

Cette reprise des déplacements fait suite à un accord de cessez-le-feu intervenu lundi, mettant fin à 15 mois d’agression israélienne dans la région. Cet accord a permis aux personnes déplacées de regagner leurs foyers, marquant ainsi une étape importante dans le processus de stabilisation de la situation dans la bande de Gaza.

Gnetnews