Retour d’un temps hivernal en Tunisie, des températures en baisse

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par le retour des caractéristiques hivernales, avec des pluies éparses au Nord, touchant progressivement, l’après-midi, le Centre et le Sud.

Ces précipitations revêtent un caractère orageux, selon le premier bulletin météo de ce lundi 11 janvier.

Côté températures, elles seront en baisse, avec des maximales oscillant entre 12 et 16° au Nord et sur les hauteurs, et entre 16 et 20° dans le reste des régions.

Le vent sera, relativement actif, près de Côtes, la mer sera agitée à très agitée.

Gnetnews