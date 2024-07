Réunion de coordination en vue de la Conférence des Chefs de missions diplomatiques

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la politique étrangère définies par le Président de la République, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rjiba, a présidé une réunion le mardi 9 juillet 2024. Cette rencontre, organisée à la demande du ministre Nabil Ammar, a rassemblé des responsables de la coopération internationale de divers ministères ainsi que des cadres du ministère des Affaires étrangères.

La réunion visait à préparer la Conférence des Chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires, prévue pour le 31 juillet 2024 à Tunis. Mounir Ben Rjiba a souligné l’importance de la coordination entre les services du ministère des Affaires étrangères et ceux des autres départements ministériels pour défendre les intérêts de la Tunisie tant à l’échelle nationale qu’internationale. Cette coordination doit se faire dans le respect des priorités et des stratégies de l’État tunisien.

Le secrétaire d’État a rappelé l’engagement du ministère à respecter les principes de la politique étrangère tunisienne, notamment la souveraineté nationale et les relations d’égal à égal avec les partenaires internationaux. La réunion a également permis d’évaluer la qualité de la coordination entre les différentes structures tunisiennes, renforçant ainsi l’unité de la position tunisienne sur les questions de coopération internationale.

Les participants ont réaffirmé l’engagement de leurs ministères respectifs à maintenir une coordination étroite et continue avec le ministère des Affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les activités avec les partenaires étrangers. Plusieurs propositions ont été formulées en préparation de la Conférence des ambassadeurs.

Les principales recommandations issues de cette réunion incluent :

– L’organisation de rencontres périodiques entre le ministre des Affaires étrangères et les responsables de la coopération internationale de tous les ministères.

– La création d’une plateforme commune d’échange entre le ministère des Affaires étrangères et les responsables de la coopération internationale des autres départements ministériels.

– L’organisation de sessions de formation diplomatique au profit des structures de coopération internationale dans les ministères et autres structures nationales, en partenariat avec l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT).

Ces initiatives visent à renforcer l’efficacité et la cohésion de la politique étrangère tunisienne, tout en assurant une meilleure préparation pour la Conférence des Chefs de missions diplomatiques.

Gnetnews