RÃ©union du Conseil national de l’aÃ©ronautique civil: Vers une diversification des activitÃ©s du transport aÃ©rien

Réunion du Conseil national de l’aéronautique civil: Vers une diversification des activités du transport aérien

Le Conseil National de l’aéronautique civile s’est réuni ce matin sous la présidence de Mme Sarah Zaafrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat et ministre par intérim du Transport. La réunion a été consacrée à la présentation de divers dossiers relatifs à la diversification et à l’expansion des activités du transport aérien.

Les membres du conseil ont unanimement souligné la nécessité de soutenir la diversification du transport aérien en Tunisie, en insistant sur l’importance de s’ouvrir aux initiatives privées dans ce secteur attractif pour les investissements. Ils ont mis en avant que cette diversification contribuerait à varier les activités touristiques dans les différentes régions tunisiennes, dotées d’infrastructures solides et de caractéristiques géographiques favorables. Cela pourrait également stimuler le développement économique et créer de nouvelles opportunités d’emploi.

Dans ce contexte, la ministre a recommandé l’expansion des activités du transport aérien, en respectant les règlements en vigueur et en adhérant strictement aux normes internationales en matière d’aviation civile, notamment en ce qui concerne la qualité des services, ainsi que la sécurité et la sûreté.

