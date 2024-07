Réunion entre le Président Kaïs Saïed et le Ministre des Affaires Étrangères

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 15 juillet 2024 au Palais de Carthage, M. Nabil Ammar, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger. Lors de cette rencontre, M. Ammar a remis au Président une lettre officielle du Président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva.

Le Président Saïed a salué les diverses initiatives mentionnées dans cette lettre, notamment l’alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Il a également souligné que l’ouverture d’un bureau commercial et consulaire tunisien à São Paulo contribuerait à renforcer les relations entre la Tunisie et le Brésil dans de nombreux domaines, notamment économiques, commerciaux et culturels.

Par ailleurs, le Président a insisté sur le rôle important des chefs de missions diplomatiques et consulaires dans le soutien aux Tunisiens à l’étranger, soulignant la nécessité de leur impartialité totale pour faciliter la participation des électeurs aux élections présidentielles prévues pour le 6 octobre prochain.

Gnetnews