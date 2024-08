Réunion ministérielle sur le programme de travail de la Compagnie des Phosphates de Gafsa

Ce mercredi 7 août 2024, au Palais du Gouvernement à La Kasbah, le Chef du gouvernement sortant, Ahmed Hachani, a présidé une réunion ministérielle dédiée à l’examen du programme de travail de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour la période 2025-2030.

Lors de l’ouverture de la séance, Hachani a souligné que le secteur des phosphates est un moteur essentiel de l’économie tunisienne. Cependant, les lacunes dans la gestion et la vision globale du secteur, notamment en matière d’investissement dans l’achat d’équipements et le développement des infrastructures ferroviaires depuis des décennies, ont conduit à la détérioration de la situation financière de la Compagnie des Phosphates de Gafsa. Grâce aux efforts déployés depuis 2022, la production a repris un rythme ascendant et positif, surtout avec l’augmentation des prix d’exportation à l’échelle mondiale, ce qui a entraîné une hausse des revenus financiers de l’entreprise.

Il a ajouté que la revitalisation des entreprises publiques nécessite de trouver rapidement des solutions pour améliorer la rentabilité et la productivité des entreprises publiques actives dans le secteur, d’autant plus que le marché mondial a un besoin constant et urgent de phosphates tunisiens et de ses dérivés, en raison de leurs spécificités uniques.

Après discussion, le conseil a pris les décisions suivantes :

– Approbation du programme de développement et de croissance des activités de la Compagnie des Phosphates de Gafsa pour la période 2025-2030, avec une invitation à tous les intervenants de hâter la mise en œuvre.

– Invitation à investir dans le transport ferroviaire des phosphates avec un accent sur la nécessité d’aménager les espaces de chargement.

– Accélération de la réalisation de l’unité de production à Oum El Khacheb dans le gouvernorat de Gafsa.

– Accélération de l’étude du projet de transport hydraulique des phosphates, en s’appuyant sur le dessalement de l’eau de mer et la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Gnetnews