RÃ©union sur la promotion de l’huile d’olive sur le marchÃ© intÃ©rieur

Réunion sur la promotion de l’huile d’olive sur le marché intérieur

Dans le cadre de la préparation de la saison 2024-2025 de l’huile d’olive et pour valoriser la récolte record par rapport à l’année précédente, une réunion de coordination a eu lieu, ce jeudi 12 décembre 2024, sous la présidence du ministre du Commerce et du Développement des Exportations, M. Samir Abid. L’événement a réuni des représentants du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, des grandes surfaces commerciales, ainsi que le président directeur général de l’Office National de l’Huile, et plusieurs cadres du ministère et du Bureau Tunisien du Commerce.

Lors de cette rencontre, des discussions ont eu lieu sur les mécanismes et les stratégies à adopter pour la promotion de l’huile d’olive extra-vierge sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne la tarification et la logistique, afin d’offrir des prix préférentiels tout en tenant compte du pouvoir d’achat des consommateurs.

Le ministre a souligné l’importance d’assurer le bon déroulement de la saison de l’huile d’olive et de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour sa promotion sur le marché local, tout en continuant les efforts pour l’exportation vers les marchés internationaux.

De leur côté, les représentants des grandes surfaces commerciales ont exprimé leur engagement à soutenir cette initiative, contribuant ainsi aux efforts nationaux pour valoriser la récolte d’huile d’olive.

