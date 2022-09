Richarlisson sur Twitter : « La peau de banane ? Tant qu’ils continuent le bla-bla »

Agences- « Non au racisme » : l’attaquant brésilien Richarlison, cible d’un jet de banane mardi au Parc des Princes lors du match amical gagné contre la Tunisie (5-1), a fustigé le « bla-bla » des décideurs dans la lutte contre ce fléau et appelé à davantage punir ce genre de gestes. « Tant qu’ils continuent leur bla-bla et qu’ils ne punissent pas. Cela continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps, frère ! Non au racisme », a écrit sur Twitter Richarlison.

Mardi en match amical au Parc des Princes, à Paris, contre la Tunisie (5-1), il a été victime d’un « jet de banane à caractère raciste, incident lamentable », comme l’a relevé la Fédération brésilienne, juste après son but (19e).