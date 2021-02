Ridha Charfeddine félicite le CSS et conteste Sraïri

L’Etoile Sportive du Sahel s’est inclinée face au Club Sportif Sfaxien (0/1) à Sousse. Après le match, le président de l’ESS, Ridha Charfeddine est allé félicité l’équipe et le staff des Noirs et Blancs et, selon Foot24, il a précisé au président de la section football du CSS que la relation entre les deux clubs restera intacte, mais que l’arbitre Youssef Sraïri a faussé le match.

GnetNews