Ronaldo officialise sa candidature Ã  la prÃ©sidence de la ConfÃ©dÃ©ration brÃ©silienne de football

Ronaldo officialise sa candidature à la présidence de la Confédération brésilienne de football

Agences- Le double champion du monde brésilien, Ronaldo, a annoncé ce lundi 16 décembre qu’il souhaitait candidater à la présidence de la Confédération brésilienne de football, et « retrouver le prestige » de la Seleção.

« Je veux retrouver le prestige et le respect que la Seleção a toujours eu, et qu’aujourd’hui personne n’a », a expliqué le double champion du monde (1994, 2002). Pour ce faire, il souhaite « ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes », afin de « faire de CBF l’entreprise la plus appréciée du Brésil ». Il ajoute : « ce qui m’arrive le plus dans la rue, ce sont les gens qui s’arrêtent et me demandent de reprendre le jeu, car la situation de la Seleção n’est pas la meilleure en ce moment, sur le terrain comme en dehors. »