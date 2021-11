Rouhaniyet Nefta: Les FrÃ¨res Abou Shaar reprennent les grands classiques soufis

Rouhaniyet Nefta: Les Frères Abou Shaar reprennent les grands classiques soufis

C’était sans doute le concert le plus attendu du Festival Rouhaniyet de musique soufie et mystique, édition « Hanine » qui se tient en ce moment même dans la ville de Nefta, dans le sud tunisien. Vendredi soir, les Frères Abou Shaar ont livré un magnifique spectacle de chants religieux mêlant rythmes spirituels et entraînants.

Les six Frères Abou Shaar originaires de Syrie sont mondialement connus dans le monde de la musique soufie, grâce notamment à leurs voix puissantes. Ils ont repris les plus grands « nashid » comme « Qamarun », « Habibna, Saydna El Mustapha » ou encore « Aalayhi salat oua salam ».

Ils s’agit là de leur deuxième apparition au Festival Rouhaniyet après un premier essai réussi en 2019, lors de l’Edition « Wissal » où ils ont véritablement enflammé le théâtre de plein air de Nefta.

Cette année, à cause de la forte demande, les spectacles ont été déplacés dans le Stade de la ville afin de satisfaire les milliers de personnes venus spécialement pour l’occasion.

Gnetnews était au concert des frères Abou Shaar. Vous trouverez dans la vidéo ci-dessus un condensé des meilleurs moments.

Wissal Ayadi