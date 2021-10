Tunisie : Rouhaniyet du 4 au 7 novembre à Nefta, pour célébrer la musique soufie et mystique

Le festival Rouhaniyet de Musique Soufie et Mystique revient cette année après deux ans d’absence des suite de la pandémie de Covid-19. « Hanine », c’est le nom qui a été choisi pour cette 5ème édition placée sous le signe de la fraternité et de l’amour.

Le Festival se déroulera du 4 au 7 novembre à Nefta, dans le sud de la Tunisie. Concerts, spectacles de rue et conférences animeront cet événement incontournable du soufisme tunisien.

Nefta, la ville aux 100 marabouts, accueillera dans quelques jours la 5ème édition du festival Rouhaniyet de Musique Soufie et Mystique. L’occasion pour son directeur, Hassen Zargouni de présenter le programme lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 27 octobre en plein milieu de l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

« Dans le monde de l’événementiel, un festival qui arrive à organiser 5 éditions, est un acquis », affirme Hassen Zargouni. En effet, d’année en année, il réunit de plus en plus de festivaliers en quête de spiritualité et de dépaysement, le temps d’un week-end. L’édition 2019 a attiré plus de 15.000 visiteurs, réveillant la petite ville de Nefta et ses hectares de palmeraies, située en plein cœur du Jerid et à aux portes du désert.

« Nous n’étions pas sûrs de pouvoir réussir l’exploit de tenir cette édition. Mais dès que nous avons pris connaissance du décret présidentiel ayant permis le retour des activités culturelles, nous avons mis les bouchées doubles », lance Zargouni.

Les organisateurs ont insisté sur le respect du protocole sanitaire. Les personnes qui pourront accéder à l’événement devront justifier d’un schéma vaccinal complet, tandis que ceux qui ne sont pas encore vaccinés devront se munir d’un test PCR ou antigénique négatif.

De nombreuses stars nationales et internationales de la musique soufie se produiront sur les deux espaces de représentation: Dar El Ouedi et le théâtre de plein air de Nefta.

Parmi les têtes d’affiche, on pourra trouver notamment la diva Dorsaf Hamdani, Lotfi Bouchnak ou encore le groupe Syrien des frères Abou Shaar, mondialement connus pour leurs voies puissantes et leur répertoire riche. Ils sont notamment célèbres pour leur interprétation de la chanson « Qamarùn ».

L’ouverture du festival se passera dans les rues de Nafta avec le défilé d’un carnaval réunissant des troupes locales qui déambuleront à travers la ville aux sons des « bendirs » et des chants soufis.

Les matinées seront consacrées à des conférences sur le soufisme animées par des grands noms de la poésie ou de la philosophie à l’image de Youssef Seddik, Raja Farhat ou encore Mohamed Ghozzi, Moncef Ouhaïbi et Olfa Youssef.

A partir de 00h00 les festivaliers pourront partager un moment de spiritualité et de transe à la lumière de feux de camps, sous des tentes traditionnelles dans les fameuses « zaouias » de Sidi Bouali, Sidi Hassen Ayed ou Sidi Marzoug.

Enfin, en journée des visites guidées permettront justement de faire des visites de quelques Marabouts de la ville.

Comme à chaque édition, cet événement permet aux artisans de Nefta de pouvoir développer leur commerce. Ainsi, pour cette édition, ils seront réunis dans un village d’artisans sur une des principales places de la ville afin de présenter aux visiteurs leurs créations et booster leurs ventes. « L’année dernière l’un d’eux m’a confié qu’il avait vendu en 3 jours ce qu’il vendait en une année », indique Hassen Zargouni.

Il est encore temps de réserver vos places pour le festival Rouhaniyet de Musique Soufie et Mystique. Les billet sont disponibles dur teskerti.tn et des packs sont disponibles dans les agences de voyage. « Pour le moment 95% des réservations ont déjà été faites », ajoute Zargouni.

Pour ce qui est du transport, les organisateurs du festival ont réussi à obtenir de la compagnie Tunisair Express des vols supplémentaires Tunis/Tozeur à l’occasion de l’événement, ce qui facilitera le transport des festivaliers.

Gnetnews sera présent lors du Festival Rouhaniyet et vous fera vivre les moments forts de cet évènement.

Voici le programme complet :

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus la déclaration de Hassen Zargouni concernant l’organisation du Festival Rouhaniyet.

Wissal Ayadi