RTCI annonce la suspension d’un animateur pour avoir été désobligeant envers son invitée Dr Samoud

La direction de RTCI annonce la suspension de l’animateur, Anis Morai, jusqu’à nouvel ordre, pour avoir été désobligeant, avec son invitée, Dr Samar Samoud.

Dans un communiqué paru ce vendredi 16 avril sur son site officiel, RTCI (Radio Tunis chaîne internationale) indique que « suite à l’entretien de Docteur Samar Samoud accordé à M. Anis Morai dans l’émission « Dans le vif du sujet » datant du 15 avril 2021 et étant donné le ton agressif et désobligeant de l’animateur envers son invitée, la direction de RTCI présente ses vives excuses au Docteur Samoud ainsi qu’à tous les médecins et assure prendre très au sérieux l’incident qui ne reflète ni les valeurs ni l’éthique de ce service public ».

« A ce propos, une enquête interne a été diligentée et l’animateur en question suspendu d’antenne et ce jusqu’à nouvel ordre, conformément aux procédures appliquées dans de pareils cas », ajoute la Radio.

RTCI a toujours été une plate-forme ouverte et respectueuse de tous les médecins et de tous les autres corps de métiers, tient à rester une station où tous les actants de la société civile sont toujours reçus avec les égards qui leur sont dus, affirmet-t-elle.

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre l’animateur s’adressant en des termes désobligeants au médecin, allant jusqu’à lui demander de quitter le plateau : « Si vous voulez quitter, je vous en prie », lui a-t-il lancé, alors qu’elle était en train de lui expliquer calmement le degré d’efficacité des vaccins contre le Coronavirus utilisés en Tunisie.

Gnetnews & Communiqué