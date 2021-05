Rupture des ligaments croisÃ©s pour Ben Mohammed

Rupture des ligaments croisés pour Ben Mohammed

L’ex latéral gauche Sang et or a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Aymen Ben Mohammed sera indisponible lors des six prochains mois. Le joueur est revenu à Le Havre après avoir été prêté au Denizli Spor qui a fini par être relégué en deuxième division.

D’après IFM, un retour de Ben Mohammed à l’Espérance de Tunis a été évoqué ces dernières semaines et son entourage aurait confié à la radio que des pourparlers ont été entamés.

GnetNews