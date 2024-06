Russie : Blocage de médias Européens en riposte aux sanctions sur les médias Russes

La Russie a pris une mesure de rétorsion mardi en annonçant le blocage des sites internet de plusieurs médias européens, y compris l’agence de presse française AFP, en réponse aux sanctions imposées par l’Union européenne à certains médias russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une liste comprenant 81 médias européens désormais bloqués en Russie, parmi lesquels figurent afp.com et afpforum.com.

Cette décision fait suite aux sanctions adoptées par l’UE mi-mai, visant quatre médias russes accusés de propager de la propagande pro-Kremlin. Les sanctions européennes comprennent l’interdiction du financement russe pour les médias, les ONG et les partis politiques au sein de l’Union européenne, selon Vera Jourova, commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence.

Parmi les autres médias européens bloqués par la Russie figurent des publications renommées telles que Der Spiegel (Allemagne), El Mundo et El Pais (Espagne), ainsi que des médias français comme Le Monde et Libération, ainsi que les chaînes LCI et C News.

Depuis plus de deux ans, l’Union européenne a pris des mesures similaires contre de nombreux médias russes et pro-russes en Europe, notamment Russia Today, qu’elle accuse de diffuser de la propagande et de mener des campagnes de désinformation à des fins politiques.

