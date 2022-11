Saâd Bguir : « Plus jamais de sélection jusqu’au départ d’Al Jari »

Le milieu de terrain Saâd Bguir a parlé de son éviction de la liste des joueurs retenus par Jalel Kadri pour disputer le Mondial au Qatar. La mise à l’écart de l’ex Sang et or à fait couler beaucoup d’encre et le principal intéressé à fini par réagir sur les ondes de ShemsFM : « J’ai été surpris lorsqu’on m’a annoncé que je ne suis pas retenu. Je respecte tout le monde mais j’ai pris la décision de ne plus jamais porter le maillot de la sélection tant que Wadii Al Jari est président de la FTF. Ma mise à l’écart n’était pas du tout un choix technique, mais une directive qui a été appliquée ar le staff technique pour satisfaire les envies du dirigeant du football tunisien ».

