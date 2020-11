Saidani à Younsi : « Tu ne peux pas vivre sans magouilles ? »

La décision du milieu de terrain, Gabriel Kack, de résilier le contrat qui le liait au Club Athéltique Bizertin pour s’engager au Club Africain n’a pas plu à Abdessalam Saidani qui n’a pas hésité à tacler Abdessalam Saidani, ce vendredi.

Intervenu sur les ondes de Shems FM, le président du club nordiste a taclé son homologue du CA : « Il ne peut pas vivre sans magouilles ? Il n’a jamais réussi un recrutement avec tous les moyens mis à sa disposition. De mon côté, j’en ai réussi 35 sur 40. S’il veut que je lui apprenne à dénicher les joueurs de talents, il n’a qu’à me le demander mais il faut qu’il arrête de nous « piquer » nos joueurs de cette manière. Ils ont déjà fait la même chose avec un joueur cadet et avec Houssem Habbassi. Je fais de mon mieux pour éviter les problèmes mais, cette fois-ci, je ne peux pas me taire. Ce qu’a fait le bureau directeur clubiste est inacceptable. Ce n’est pas comme ça qu’on fête le centenaire du club. Il faut que les supporters se réveillent. Si Kack signe en faveur du CA, j’espère qu’il ne va pas réussir. Personnellement, j’estime que les directions de l’Espérance de Tunis, de l’US Ben Guerdane et du CA Bizertin sont les plus cleans du pays ».