Tunisie : Kaïs Saïed évoque la présidentielle, et appelle à engager des poursuites contre les agents du mouvement sioniste

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé qu’il n’y aura point d’indulgence envers celui qui se jette dans les girons de l’étranger, en prévision des élections, et se prosterne, tous les jours, devant le sièges des cercles étrangers.

Lors d’une entrevue hier avec le ministre de l’Intérieur et ses collaborateurs où il était question, notamment, de la lutte contre la spéculation à l’approche du Ramadan, le chef de l’Etat s’est exprimé en ces termes : « Tantôt, l’on dit qu’untel est un candidat appuyé par cette capitale ou l’autre, et tantôt, l’on parle du nom d’une personne qui se cache derrière une autre et est présentée, comme étant appuyée de l’étranger, de cette capitale ou de l’autre ».

Ce candidat n’en a cure de l’intérêt du peuple tunisien ou de la Tunisie ; seule la partie lui ayant promis le soutien, l’intéresse, excepté le mépris que lui vouent ces mêmes cercles coloniaux, dont il cherche l’appui et le soutien, a-t-il ajouté en substance, cité par un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, appelé « à engager des poursuites judiciaires contre les agents du mouvement sioniste, et à appliquer les dispositions liées à l’atteinte à la sûreté de l’Etat extérieure, prévue par les dispositions du code pénal ».

« Certaines personnes qui feignent leur soutien au peuple palestinien étaient et sont, encore, des informateurs, ils percevaient de l’argent des sionistes agresseurs », a-t-il révélé.

Il est des paradoxes étranges ces jours-ci en Tunisie, celui qui a proclamé, ouvertement, sa traîtrise, et conteste, avec effronterie, le droit du peuple palestinien à la restitution de sa terre dans son intégralité, et est à l’étranger, ne fait l’objet d’aucune affaire devant les tribunaux tunisiens, a-t-il souligné. Par ailleurs, « celui qui a reconnu, sur la place publique, que sa campagne électorale de 2019 était appuyée par le mouvement sioniste, est aujourd’hui un opposant à l’étranger, et perçoit à ce jour, du même mouvement qui perpètre une campagne de génocide contre le peuple palestinien, des millions pour s’attaquer à son pays ».

Parmi les moyens auxquels ils ont eu recours, ces jours-ci, des médias vendus que l’on s’apprête à lancer, ou des émissions TV dont les la diffusion est programmée, ou encore des réseaux sociaux, a-t-il indiqué.

Le président de la république a cité, sans le nommer, « une personne qui se présente, tous les jours, comme étant un expert en stratégie et en politique, était candidat, précédemment, sur la liste d’un parti payé par le sionisme, se promenait en toute liberté dans les couloirs du palais du Bardo, et dictait ses injonctions pour l’implosion de l’Etat et de la société ».

