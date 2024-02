Tunisie : Saïed dénonce les lobbies qui distribuent de l’argent pour attiser la situation sociale

La situation sécuritaire générale dans le pays, et la nécessité de redoubler d’efforts pour faire face à la spéculation, a fortiori, à l’approche du mois de Ramadan, au cours duquel les lobbies de corruption ont recours à la spéculation et à la hausse des prix, ont été au centre hier, mercredi 28 février, d’une rencontre à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, d’un côté, le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, ainsi que Mourad Saidane et Hassine Gharbi, respectivement, Directeur Général de la Sûreté nationale, et Directeur Général, commandant de la garde nationale, de l’autre.

Le chef de l’Etat a souligné « la nécessité de la conjugaison des efforts de tous les appareils de l’Etat en vue d’appliquer la loi, et démanteler les réseaux qui tendent, non seulement, à réaliser des gains illicites, mais aussi à attiser la situation sociale, par quelque manière que ce soit ».

Kaïs Saïed, cité par un communiqué de la présidence, a évoqué « la distribution de l’argent ces jours-ci par ces mêmes lobbies, dans nombre de villes de la république pour participer à des contestations orchestrées, dont la finalité est méprisable et flagrante, et est connue du peuple tunisien ».

Et de poursuivre : « Les véhicules ont été loués, les itinéraires déterminés, et les slogans qui seront brandis ont été élaborés, et pourtant, ceux-ci ont été présentés, en tant que victimes, enveloppant le vrai par le faux, pour falsifier la vérité, diffuser les supercheries, et semer les discordes et les rumeurs », a-t-il fustigé.

