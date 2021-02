Saifeddine Jaziri : « Le Club Africain ne meurt jamais »

Dans une déclaration accordé aux médias égyptiens, Saifeddine Jaziri a déclaré qu’il est honoré de pouvoir porter le maillot du Zamalek : « Je suis là sous forme de prêt d’une saison, mais je vais tout donner afin de gagner des titres et particulièrement la ligue des champions d’Afrique ».

L’ex joueur clubiste a ensuite parlé de la situation des Rouges et Blancs : « Le CA traverse une période très particulière et délicate. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que c’est un grand club. Actuellement, les temps sont durs, mais le Club Africain ne meur jamais. Il finira par s’en sortir et revenir à la place qu’il mérite ».

GnetNews