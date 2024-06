Saisie d’armes et de munitions Ã  Ben Guerdane : Quatre personnes arrÃªtÃ©es

Saisie d’armes et de munitions à Ben Guerdane : Quatre personnes arrêtées

Les unités de renseignement de la Garde nationale de Ben Guerdane, dans le gouvernorat de Médenine, ont procédé à l’arrestation de quatre individus dans le cadre d’une enquête pour « création d’un dépôt d’armes et de munitions et commerce sans autorisation ». Lors des perquisitions à leurs domiciles, les autorités ont saisi trois fusils de chasse, des munitions et une somme d’argent en devises étrangères. Les procédures légales nécessaires ont été prises à leur encontre.

