Tunisie/ Salon du chocolat : Du 2 au 4 dÃ©cembre, un plaisir pour les yeux et le palais

Tunisie/ Salon du chocolat : Du 2 au 4 décembre, un plaisir pour les yeux et le palais

Le salon du chocolat et de la pâtisserie revient dans sa troisième édition. Cet événement se tient à Tunis au siège de l’UTICA du 2 au 4 décembre, où une trentaine d’exposants sont venus présenter leurs dernières créations en la matière.

A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est donc l’occasion de découvrir l’art du chocolat de plus en plus apprécié en Tunisie lors d’événements, de cérémonies où tout simplement pour offrir.

Noir, au lait, blanc ou fusionné avec nos pâtisseries traditionnelles, le chocolat fait de plus en plus d’adeptes en Tunisie. Une pâtissière nous explique qu’en effet, lors des fiançailles, mariages, circoncisions ou seulement pour le plaisir d’offrir, les Tunisiens n’hésitent pas à demander du chocolat. « Cela fait quelques années que j’ai introduit le chocolat dans nos gâteaux traditionnels et cela plait beaucoup », nous dit-elle. Plusieurs enseignes proposent, d’ailleurs, des rabais allant jusqu’à 30% pour attirer les futurs mariés.

Nasser Ben Ali est maître chocolatier. Il nous indique de son côté que le salon du chocolat est une occasion pour cette branche encore peu connue de faire découvrir les multiples recettes de petits chocolats qui peuvent être déclinés à l’infini. « C’est devenu incontournable comme les pâtisseries et les salés que l’on sert dans les événements ou juste à la maison quand on reçoit des invités ». Ainsi, sa maison appelée « Artbona », a décidé de miser sur des coffrets dans lesquels chaque chocolat est emballé individuellement et personnalisable.

Le chocolatier indique par ailleurs que la tendance est au mélange des saveurs. « Nous avons introduit par exemple, la framboise, le cheesecake, la confiture de fraise et bien sur les fruits secs tunisiens qui sont parmi les meilleurs dans le monde. Il n’y a pas qu’en Belgique, en France ou en Suisse qu’on fait du bon chocolat…En Tunisie aussi! ».

Lors du Salon du Chocolat, il sera possible également de découvrir les enseignes d’équipements de pâtisserie. En effet, avec la crise du Covid de nombreuses personnes se sont lancées dans la pâtisserie faite maison.

Des ateliers sont organisés en faveur des enfants des écoles mais aussi de l’association SOS Gammarth pour les orphelins.

Un concours est également prévu afin de décerner le prix de la meilleure pièce artistique en chocolat.

Une vraie démonstration culinaire qui sera visible le samedi 4 décembre.

En Tunisie, il n’existe pour le moment que 5 maisons de chocolat. Mais d’après Karim Ellouz, chocolatier et coach de l’équipe tunisienne qui participera en 2023 aux championnats du monde du chocolat.

« Nous avons de plus en plus de jeunes tunisiens qui se lancent dans le chocolat en le faisant fusionner avec des produits locaux comme la datte, les fruits secs ou le miel », souligne-t-il.

D’année en année, le Salon du chocolat et de la pâtisserie accueille de plus en plus d’exposants et ambitionne prochainement de s’agrandir.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus notre reportage consacré au salon.

Wissal Ayadi