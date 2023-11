Salon du chocolat et de la pâtisserie, variétés de goûts et de créations

À l’approche des fêtes de fin d’année, la scène gourmande tunisienne s’illumine de délices exquis avec l’arrivée de la 5ème édition du Salon du Chocolat et de la Pâtisserie. Organisé du 23 au 25 novembre au siège de l’UTICA, cet événement, de plus en plus prisé, offre une immersion sensorielle dans le monde sucré où artisans chocolatiers et pâtissiers rivalisent d’ingéniosité pour éblouir les papilles des visiteurs.

Le chocolat, devenu une véritable star des festivités, est célébré dans toutes ses nuances : noir, au lait, blanc, et même fusionné avec les délices traditionnels. Les Tunisiens, friands de douceurs, n’hésitent plus à intégrer le chocolat dans leurs célébrations, que ce soit lors de fiançailles, mariages, circoncisions, ou simplement pour le plaisir de l’offrir.

Une tendance soulignée par la représentante de la Maison Turki. « Cela fait plusieurs années que j’ai introduit le chocolat dans nos créations. Cela se vend surtout pour les occasions spéciales. Nous avons des chocolats pour les naissances qui marchent très bien », nous dit-elle.

« La fusion du chocolat avec nos gâteaux traditionnels remportent un succès fou », ajoute-t-elle. En effet, cette dernière propose les fameuses « Samsa » enrobées de chocolat, qu’il soit blanc ou noir.

L’édition actuelle du Salon du Chocolat met en lumière des offres alléchantes avec plusieurs enseignes proposant des réductions pouvant atteindre jusqu’à 30%, une aubaine pour les futurs mariés en quête de délices sucrés pour leur grand jour.

L’enseigne Cosmos, nous plonge également dans l’univers enchanté du chocolat. Selon la commerçante, le salon est bien plus qu’une simple vitrine de douceurs, c’est une opportunité pour cette branche encore méconnue de dévoiler les innombrables recettes de petits chocolats, déclinables à l’infini. Cette maison se distingue par des coffrets où chaque chocolat est soigneusement emballé et personnalisable, offrant une expérience unique aux amateurs de saveurs fines.

« La tendance pour cette année c’est le chocolat coloré personnalisable à l’infini en fonction des préférences des clients. Nous proposons des goûts variés tels que la framboise, le gianduja, le citron et bien sur tous les classiques comme la noisette, l’amande ou le praliné », nous confie-t-elle.

Cette dernière nous rappelle avec fierté que le chocolat de qualité n’est pas l’apanage des seules nations chocolatières réputées, mais une réalité en Tunisie.

Le Salon du Chocolat n’est pas uniquement une escapade pour les gourmands ; il offre également une plateforme pour les passionnés de pâtisserie maison, en réponse à la hausse des pâtissiers amateurs pendant la crise du Covid. Ainsi, vous pourrez retrouver un grand stand dédié au matériel de pâtisserie. Moules, spatule et autres accessoires sont vendus aux professionnels comme au grand public. Le représentant commercial de la société Raies De Commerce nous indique que la pâtisserie fait-maison est en plein essor en Tunisie. « Beaucoup de particuliers ont compris qu’il faut du matériel de qualité, notamment pour des raisons de santé. Les moules à bas prix vendus dans les souks sont très nocifs », affirme-t-il.

En marge de ce salon, des ateliers sont organisés en faveur des enfants des écoles éveillant ainsi les talents sucrés de la jeune génération. En outre, une compétition palpitante est prévue pour décerner le prix de la meilleure pièce artistique en chocolat, promettant une démonstration culinaire captivante.

Actuellement, la Tunisie compte seulement quelques maisons de chocolat, mais selon Karim Ellouz, chocolatier de plus en plus de jeunes Tunisiens se lancent dans cette aventure chocolatière grâce à l’introduction de la filière chocolat dans les écoles de pâtisserie. « Avant, il n’y avait aucun cour sur le chocolat mais depuis peu cela commence à se faire car l’engouement pour le chocolat en Tunisie devient de plus en plus important », nous dit-il.

Le Salon du Chocolat et de la Pâtisserie, année après année, élargit son envergure, attirant de plus en plus d’exposants et nourrissant l’ambition de s’agrandir encore davantage. Cette célébration gourmande s’impose comme un rendez-vous incontournable, transformant chaque bouchée en une expérience sensorielle envoûtante. Un voyage sucré au cœur de la Tunisie, où le chocolat devient une œuvre d’art et la pâtisserie une passion délicieusement partagée.

Wissal Ayadi