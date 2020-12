Samir Dilou condamne les propos de Saïd Jaziri à propos des femmes

Samir Dilou s’est exprimé dans un post Facebook. Il a par ce biais condamné les propos scandaleux tenus le 16 décembre dernier par le député du parti Errahma Saïd Jaziri. Pour rappel ce dernier a appelé au mariage des mineurs dès l’âge de 14 ans et a décrit les femmes comme étant uniquement des « machines à procréer » et ce sur les ondes de son propre média, Radio Quran, dont la licence de diffusion n’a pas été accordée.

A cet égard Dilou a souligné que Saïd Jaziri avait insulté les femmes et qu’il n’avait pas respecté son serment de député qui consiste notamment à respecter la Constitution.

Ainsi, Dilou explique que Jaziri n’a pas respecté l’article 46 de la Constitution qui dit que:

« L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer. L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines ».

