Samir Majoul: « L’UTICA n’acceptera aucune nouvelles taxes sur les sociétés »

Suite à la réflexion, du gouvernement,sur l’application de nouveaux mécanismes d’impôts sur les sociétés, dans le cadre de la loi de Finances pour l’exercice 2023, Samir Majoul, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a vivement réagi, ce mardi, dans plusieurs déclarations médiatiques.

En effet, Majoul, a indiqué que malgré le fait que le centrale patronale puisse comprendre les difficultés rencontrée par le gouvernement causée par le déséquilibre des finances, il n’en est pas moins pour les problèmes rencontrés par les chefs d’entreprises.

Il a dans ce sens souligné son incompréhension face au recours du gouvernement à la taxation des entreprises privées, annonçant que l’UTICA rejette toute nouvelle taxe.

« Nous ne comprenons pas, également, l’obstination de certains à diaboliser les chefs d’entreprises et nous condamnons cette attitude et cet acharnement contre le secteur privé alors qu’il présente la pierre angulaire de l’économie nationale et qu’il a besoin de confiance et d’encouragement », a-t-il lancé.

Enfin Samir Majoul a considéré que la solution réside dans la libération de l’investissement et la mis en oeuvre de l’équité fiscale à travers l’intégration de l’économie parallèle au régime du réseau fiscal.

