Samir Saïed à Oslo : « La Tunisie traverse des difficultés socioéconomiques »

La Tunisie traverse, la période actuelle, des difficultés économiques et sociales suite aux répercussions de la crise du Covid, et de la guerre russo-ukrainienne, a déclaré le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, à Oslo, en Norvège, signalant que « le gouvernement tunisien a mis en place un programme national de réformes, visant à rétablir la cadence de croissance, à préserver les équilibres budgétaires et à améliorer la situation sociale ».

Lors d’une séance de travail ayant réuni la délégation tunisienne avec la ministre des Affaires étrangères norvégienne, ANNIKEN HUITFELD, Samir Saïed a affirmé la détermination du gouvernement tunisien « à hisser la coopération bilatérale entre les deux pays, à des niveaux meilleurs, à la lumière des potentialités et des opportunités réelles existantes en vue de consolider les échanges et relancer l’investissement et le partenariat, notamment dans les secteurs prometteurs, à l’instar des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert, et dans le domaine des statistiques. Outre le fait de s’inspirer des expériences réussies auprès de la partie norvégienne, en matière de développement humain, de protection sociale et de dialogue social ».

La Tunisie, avec ses atouts préférentiels, en tant que site géographique stratégique au sud de la Méditerranée, et dans le continent africain, outre les compétences qu’elle recèle, ainsi que son infrastructure et logistique, représente une destination privilégiée d’investissement pour les entreprises norvégiennes, leur permettant se se diriger, en même temps, vers les marchés limitrophes, notamment, le marché africain, a-t-il encore souligné.

La délégation tunisienne s’est, par ailleurs, réunie avec le Directeur Général de l’agence norvégienne de coopération pour le développement. Elle s’est, par ailleurs, rendue en visite au parlement norvégien, où ses membres ont rencontré la présidente de la commission parlementaire du travail et affaires sociales, ainsi que des députés.

Gnetnews