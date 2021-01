Samir Sellimi : « Personne ne se présentera à la présidence du CA »

Le consultant d’IFM Sport, Samir Sellimi a commenté la déclaration d’Abdessalam Younsi qui a affirmé qu’il est encore le président légitime du Club Africain : « C’est une situation de plus en plus complexe et qui va rendre encore plus difficile la possibilité de trouver une issue à cettre crise interminable. Younssi parle de cette façon parce qu’il est le premier à savoir que plus personne ne voudra se porter candidat à la présidence du CA. Avec autant de dettes et dans un tel chaos, aucune personnalité ne peut s’aventurer ».

