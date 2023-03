Santé: Retrait du marché de certains compléments alimentaires

La Direction de la Pharmacie et du Médicament du ministère de la Santé a annoncé le 1er mars 2023 le retrait du marché de plusieurs compléments alimentaires, notamment Fibrolax en 250 ml et 200 ml, Rgoff en 125 ml, Cloix en 100 mg pour adultes et Colix en 400 mg pour nourrissons.

D’après Ali Bsila, président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie, une analyse microbiologique des échantillons a révélé que ces compléments alimentaires ne respectent pas les normes.

Bsila a également mis en garde contre le danger que représentent ces compléments alimentaires pour la santé, notamment en raison de leur vente en ligne.

Gnetnews