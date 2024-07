Sauvetage de 13 personnes par la Protection Civile sur les plages tunisiennes

Les équipes de secours de la Protection Civile ont annoncé avoir sauvé samedi dernier 13 personnes de la noyade sur plusieurs plages du pays, selon un communiqué rendu public par le porte-parole de l’organisation.

Les victimes ont été rapidement secourues et transportées à l’hôpital, et aucune perte de vie n’a été enregistrée, a précisé la même source. Les incidents ont eu lieu principalement sur les plages de Tabarka, Kélibia, Menzel Temime, Beni Khiar, La Goulette, Cap Zebib, Corniche Bizerte et Kerkennah.

Gnetnews