Sbikha: Ouverture d’une enquête suite au décès d’une ouvrière agricole mineure

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête à la suite d’un incident tragique survenu aujourd’hui dans la région de Sbikha, gouvernorat de Kairouan, où un camion transportant des ouvrières agricoles a renversé, causant la mort immédiate d’une jeune fille de seize ans, élève en huitième année de l’enseignement de base.

Dans un communiqué, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé que le délégué à la protection de l’enfance compétent déposera une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de première instance de Kairouan. Cette plainte fait suite à une suspicion de traite des êtres humains et d’exploitation économique d’une mineure, en accord avec la loi n° 58 de 2017 sur la violence contre les femmes, les dispositions du Code de protection de l’enfance, et la loi n° 51 de 2019 sur le transport des ouvriers agricoles.

Le ministère a rappelé que le travail des enfants mineurs constitue une violation grave des lois nationales et des conventions internationales, et est passible de sanctions sévères selon le Code de protection de l’enfance.

Les services de la délégation régionale des affaires familiales et féminines à Kairouan ont immédiatement mis en place des mesures pour soutenir les victimes, évaluer leur état de santé, et envisager leur intégration dans des programmes d’autonomisation économique, sous réserve de l’examen de leurs dossiers par les commissions compétentes au niveau régional. Une coordination avec l’unité de travail social de la région a également été mise en place pour prendre soin des membres de la famille de la victime dans le respect des meilleures pratiques du Code de protection de l’enfance.

Gnetnews