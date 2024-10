Sécurité et enquête : Kaïs Saïed face à la tragédie du naufrage au large de Djerba

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé une réunion ce lundi 30 septembre 2024 au Palais de Carthage, en présence de Khaled Nouri, Ministre de l’Intérieur, et Sofiane Bessadek, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité nationale, afin de discuter de la situation sécuritaire générale dans le pays.

Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes formes de criminalité, afin que les citoyens tunisiens se sentent en sécurité, jour et nuit, avec la certitude que les forces de l’ordre veillent en permanence sur leur protection.

La réunion a également abordé le naufrage survenu lundi matin au large des côtes de l’île de Djerba. Le Président Saïed a donné des instructions pour que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, tout en ordonnant une enquête approfondie pour élucider les circonstances de cet incident tragique et inhabituel. Il a notamment souligné le caractère étrange de cette affaire, l’île de Djerba n’étant pas un point de départ traditionnel pour les tentatives de migration irrégulière. De plus, certains survivants, ayant regagné la côte à la nage, ont révélé qu’ils résidaient dans des appartements meublés loués à 1200 dinars la semaine.

